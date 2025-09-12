Yoshi and the Mysterious Book è una nuova e coloratissima esclusiva per Nintendo Switch 2

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato presentato Yoshi and the Mysterious Book, di cui è stato mostrato brevemente il gameplay. Si tratta di un platform 2D coloratissimo, in cui si vede Yoshi entrare in un libro ed esplorare vari livelli, aiutando creature bloccate, rompendo rocce, escando e incontrando degli strani personaggi. Ci sono anche degli esseri decisamente grossi, con cui dovremo interagire in qualche modo.