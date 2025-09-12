Yoshi and the Mysterious Book è una nuova e coloratissima esclusiva per Nintendo Switch 2

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato presentato Yoshi and the Mysterious Book, di cui è stato mostrato brevemente il gameplay. Si tratta di un platform 2D coloratissimo, in cui si vede Yoshi entrare in un libro ed esplorare vari livelli, aiutando creature bloccate, rompendo rocce, escando e incontrando degli strani personaggi. Ci sono anche degli esseri decisamente grossi, con cui dovremo interagire in qualche modo.
Quando potremo giocarci
Non sono stati forniti molti dettagli su Yoshi and the Mysterious Book, ma è stato detto che uscirà nella primavera del 2026 e che presto Nintendo dirà di più, probabilmente durante un altro Direct, forse monografico.
Yoshi and the Mysterious Book fa parte dei festeggiamenti per il 40° anniversario di Super Mario Bros., che inizieranno domani 13 settembre 2025 e proseguiranno per l'intero anno, culminando nel lancio del secondo film della serie, presentato nel corso dello stesso Direct dal maestro Shigeru Miyamoto in persona.