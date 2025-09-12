Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition è stato annunciato e include tante novità

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition, una versione migliorata e arricchita dell'eccellente platform della casa di Kyoto, che sarà disponibile nel corso della primavera 2026 e includerà tante novità.

La più importante è rappresentata da Meetup in Bellabel Park, una sorta di enorme hub tramite cui avremo la possibilità di accedere a contenuti inediti ed entusiasmanti attività extra, in particolare sfide pensate per il multiplayer.

Alcune implicano la raccolta di monete, altre si presentano come una sorta di survival in cui vince chi possiede il maggior numero di vite, altre ancora consentono di "toccare" un avversario e segnarlo in vista della fine del tempo a disposizione per eliminarlo, mentre gli altri si trasformano per mimetizzarsi.

Non mancano sfide in cooperativa in cui bisogna trasportare oggetti oppure creare percorsi da coprire tutti insieme verso un traguardo comune, o ancora saltare perché una piattaforma si sollevi quanto basta per raggiungere la destinazione.