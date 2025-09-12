0

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition è stato annunciato e include tante novità

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition, con periodo di lancio e una panoramica sulle novità di questa versione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/09/2025
Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder
Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition, una versione migliorata e arricchita dell'eccellente platform della casa di Kyoto, che sarà disponibile nel corso della primavera 2026 e includerà tante novità.

La più importante è rappresentata da Meetup in Bellabel Park, una sorta di enorme hub tramite cui avremo la possibilità di accedere a contenuti inediti ed entusiasmanti attività extra, in particolare sfide pensate per il multiplayer.

Alcune implicano la raccolta di monete, altre si presentano come una sorta di survival in cui vince chi possiede il maggior numero di vite, altre ancora consentono di "toccare" un avversario e segnarlo in vista della fine del tempo a disposizione per eliminarlo, mentre gli altri si trasformano per mimetizzarsi.

Super Mario Bros. Wonder, la recensione del ritorno dell'icona di Nintendo su Switch Super Mario Bros. Wonder, la recensione del ritorno dell'icona di Nintendo su Switch

Non mancano sfide in cooperativa in cui bisogna trasportare oggetti oppure creare percorsi da coprire tutti insieme verso un traguardo comune, o ancora saltare perché una piattaforma si sollevi quanto basta per raggiungere la destinazione.

Un gioiello ancora più brillante?

Accolto dalla stampa internazionale con voti altissimi, Super Mario Bros. Wonde è stato capace di stabilire nuovi standard per il genere dei platform bidimensionali Nintendo, e la versione per Switch 2 punta a migliorare ulteriormente l'esperienza, se possibile.

Oltre all'immancabile ottimizzazione tecnica che il gioco riceverà con l'approdo sulla nuova piattaforma, a quanto pare le novità non si limiteranno a quelle presentate nel primo trailer: Nintendo le rivelerà più avanti.

