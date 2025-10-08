Super Mario Bros. Wonder è (quasi) al minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, viene applicato uno sconto del 22% su Super Mario Bros. Wonder che viene messo in vendita ad un prezzo che si avvicina al minimo storico sulla piattaforma: 38,80€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dopo oltre dieci anni di attesa è arrivato un nuovo capitolo della serie Super Mario Bros., un capitolo completamente inedito che cambia il mondo dei giochi platform 2D . Super Mario Bros. Wonder introduce i "fiori meraviglia", elementi magici che trasformano radicalmente il gameplay , cambiando ambientazioni, regole e persino i personaggi in modi imprevedibili e spettacolari.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco mantiene l'inconfondibile fascino dei classici a scorrimento orizzontale, ma arricchito da una grafica vivace e animazioni fluide che rendono ogni livello un'esperienza unica. Tra le novità più amate dai fan spicca il nuovo potenziamento di Mario, che gli permette di trasformarsi in Mario Elefante, capace di sfruttare la sua forza per superare ostacoli e scoprire segreti nascosti.

Mario Elefante

Grazie alle modalità multiplayer in locale e online, Super Mario Bros. Wonder offre ore di divertimento condiviso per amici e famiglie. Accessibile, colorato e ricco di sorprese. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione del gioco.