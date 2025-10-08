WipEout ha avuto un forte ruolo nel lancio di PlayStation in Europa

WipEout ha avuto un ruolo determinante nel lancio di PlayStation in Europa: ne ha parlato in un'intervista l'ex senior producer di PlayStation, Martin Alltimes, definendo il gioco di guida futuristico di Psygnosis "estremamente figo".

Gli ha fatto eco l'ex responsabile PR di PlayStation Alan Welsman: "Senza Psygnosis sarebbe stato molto difficile capire il mercato dei videogiochi. Sony era un'azienda che produceva hardware, mentre Psygnosis, con Jonathan Ellis e Ian Hetherington alla guida, si occupava di software."

"Le persone che realizzavano i giochi all'interno di Psygnosis vivevano e respiravano questa cultura", ha spiegato quindi Glen O'Connell, ex responsabile PR dello studio. "Ascoltavano quella musica, vestivano quella moda, frequentavano i club, erano appassionati di videogiochi."

"Probabilmente erano cresciuti con le console a 16 bit, ma avevano una passione autentica per creare giochi per sé stessi e per chi condivideva i loro interessi."