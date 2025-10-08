L'impugnatura Joy-Con per Nintendo Switch è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile la presa comfort per Joy-Con in diversi modelli.

La prima è la classica impugnatura nella colorazione nera, disponibile a 12,99 €. La seconda, sempre di PowerA, è disponibile nella versione Mystery Block Mario, dalla colorazione azzurra e al costo di 12,75 €. La terza è invece dedicata a Zelda, perfetta per gli appassionati della serie, e costa 14,39 €. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.