La storia di Psygnosis sarà presto raccontata in un libro

L'editore francese Éditions 64k, noto per i suoi volumi sulla scena demo per Amiga, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per realizzare un libro dedicato a Psygnosis , storica etichetta inglese cui dobbiamo alcuni classici per computer a 16-bit, quali la trilogia degli Shadow of the Beast, Awesome, Barbarian, Agony , Aquaventura, Amnios, Lemmings e tanti altri ancora.

Il libro

Sia sviluppatore, sia editore, Psygnosis fu fondata nel 1984 con l'obiettivo di realizzare giochi per Commodore Amiga e Atari ST. Fu acquisita da Sony nel 1993, con l'obiettivo di sviluppare giochi per la prima PlayStation.

Shadow of the Beast II era... difficilotto

Nel 1999, fu annunciato che l'azienda sarebbe stata integrata all'interno di Sony Computer Entertainment, con l'abbandono del nome Psygnosis in favore del più corporativo SCE Studio Liverpool. SCE Studio Liverpool continuò a operare fino al 2012, quando fu chiuso. Dalle sue ceneri nacquero altri studi, tra i quali Firesprite, attualmente un first party di PlayStation.

"Psygnosis: Games people play Tome One" è descritto come "una storia di un'era in cui immaginazione e tecnologia si unirono per ridefinire il mondo dei videogiochi" e darà uno sguardo ai giochi dell'azienda di Liverpool attraverso "interviste, documenti e analisi". Ripercorrerà il viaggio dell'azienda dal successore di Bandersnatch, Brattacas, fino ad alcuni dei suoi maggiori successi.

Leggiamo come lo descrive l'editore: "Immergetevi nell'affascinante storia di Psygnosis, uno degli studi di videogiochi più iconici degli anni '80 e '90. Attraverso un'esplorazione dettagliata delle sue origini, successi e sfide. Scoprite come questa azienda con sede a Liverpool ha lasciato il segno nell'industria dei videogiochi, con titoli memorabili come Shadow of The Beast, Agony e Lemmings. Al crocevia tra innovazione tecnologica, creatività artistica e cultura del gaming, Psygnosis ha saputo spingere il medium oltre i limiti del possibile, facendo fronte al contempo ai crescenti cambiamenti economici e tecnologici."

Se siete interessati a sostenere il progetto, potete farlo visitando il sito web di Éditions 64k. La campagna terminerà il mese prossimo, l'11 maggio. Avete quindi tutto il tempo che vi serve per fare le vostre valutazioni. Chiunque finanzierà il volume riceverà anche una t-shirt in omaggio, con sopra stampato l'iconico logo di Psygnosis disegnato da Roger Dean.