Il Super Mario cancellato per Virtual Boy si pensava perduto, ma sono spuntate delle immagini

Un grosso ritrovamento

Il gioco non era sconosciuto, visto che fu portato in diverse fiere del settore alla fine degli anni '90 e che diverse riviste pubblicarono proprio queste immagini (di cui esistono delle scansioni), ma non ne esistevano di pubbliche digitali così nitide.

A trovarle dentro alcune directory di file AOL, accessibili da The Internet Archive, è stato l'utente di Bluesky rabidrodent, secondo cui sarebbero degli scatti promozionali, inviati alla stampa per dare notizia del gioco.

L'alta qualità è dovuta al fatto che le riviste avevano bisogno di immagini a risoluzioni elevate per l'impaginazione, che potevano essere fornite solo dagli editori.

Online il gioco è spesso nominato come VB Mario Land, nonostante non abbia mai ricevuto un nome ufficiale. Nonostante la piattaforma, sarebbe stato un platform a scorrimento laterale con Mario protagonista e con sezioni con visuale dall'alto, che ricordano i primi titoli di Zelda. Fu mostrato al Winter CES nel gennaio 1995 e fu anticipato su alcune riviste nel corso dell'anno successivo. Come detto, fu infine cancellato. Del resto il Virtual Boy non riscosse alcun successo, a causa del prezzo, dei pochi giochi e della qualità complessiva dell'esperienza.