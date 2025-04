OpenAI starebbe lavorando a un social network per sfidare Musk e Zuckerberg

Un portavoce di OpenAI non ha rilasciato commenti ufficiali in tempo per la pubblicazione della notizia , ma l'interesse dell'azienda verso un'estensione più "sociale" della propria tecnologia sembra ormai evidente. L'idea di fondo del prototipo sarebbe quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a condividere contenuti di qualità superiore, ridefinendo le modalità di interazione tra utenti e piattaforme.

Secondo diverse fonti informate, OpenAI sta sviluppando internamente un proprio social network . Il progetto, sebbene ancora in fase embrionale, avrebbe già una prima versione prototipale focalizzata sull'integrazione della generazione di immagini tramite ChatGPT all'interno di un feed sociale. Il CEO Sam Altman, che negli ultimi mesi ha raccolto feedback da figure esterne, non ha ancora chiarito se questa rete sociale sarà lanciata come un'app indipendente oppure se sarà integrata direttamente all'interno di ChatGPT, che è recentemente diventata l'app più scaricata al mondo.

La rivalità con Musk si accende

L'eventuale ingresso di OpenAI nel settore dei social network porterebbe inevitabilmente a un confronto diretto con Elon Musk. Dopo che Musk ha fatto un'offerta non sollecitata per acquistare OpenAI per 97,4 miliardi di dollari lo scorso febbraio, Altman ha risposto pubblicamente: "No grazie, ma se vuoi possiamo comprare Twitter per 9,74 miliardi di dollari." Una provocazione che lascia intendere quanto la rivalità tra i due imprenditori sia ormai personale oltre che aziendale.

Sora, il generatore di video di OpenAI

L'integrazione di un social network all'interno di ChatGPT rappresenterebbe per OpenAI un'opportunità concreta per acquisire dati in tempo reale da utilizzare nell'addestramento dei propri modelli, proprio come fanno Meta con Llama e Musk con Grok. Non a caso, Musk ha recentemente fuso la sua azienda xAI con la piattaforma X (ex Twitter), proprio per ottenere accesso diretto a flussi continui di dati utenti.