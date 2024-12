Ex sviluppatore ha svelato dei progetti di Firesprite, tra un Twisted Metal cancellato e un battle royale

Un ex artista di Firesprite , uno dei PlayStation Studios, ha svelato due progetti interni della software house: uno cancellato, l'altro passato di mano. Per inciso, si parla di un live service post apocalittico sviluppato usando Unreal Engine 5, che dovrebbe essere il reboot della serie Twisted Metal cancellato a inizio anno , e un battle royale fantascientifico .

Progetti morti

Stando ad alcune voci, Firesprite non se la starebbe passando molto bene per via di problemi interni. Si parla di cultura lavorativa tossica, di cattiva gestione e di diversi addii di alto profilo, che hanno reso complicata la situazione. Inoltre, uno dei progetti dello studio, il già citato Twisted Metal live service, sarebbe stato cancellato all'inizio di quest'anno a causa di licenziamenti nella divisione gaming di Sony.

Un'arma del presunto reboot di Twisted Metal cancellato

Fate attenzione, perché non ci sono conferme che si parli effettivamente di Twisted Metal, nome non confermato dall'artista. Del resto alcuni elementi portano a ritenere probabile che si parli proprio di quel gioco lì.

L'artista ha pubblicato due set di immagini, il primo appartenente a un gioco post-apocalittico descritto come un live service. Secondo il post di accompagnamento, Firesprite lo stava realizzando usando Unreal Engine 5 e avrebbe avuto una grafica molto realistica.

"Come potete vedere, queste armi sono progettate per sembrare usurate e post-apocalittiche, così da contribuire all'atmosfera", si può leggere nel post. "Il gioco era in fase di sviluppo utilizzando Unreal Engine 5." Da sottolineare che il nome Twisted Metal non è stato fatto, ma non sfuggirà a nessuno la somiglianza dei due progetti: entrambi erano ambientati in mondi post-apocalittici, presentavano elementi live-service e alla fine sono stati cancellati.

Un'arma del battle royale fantascientifico

Il secondo progetto, aveva un'estetica fantascientifica più pulita. Era un battle royale free-to-play con armi stilizzate. Il post di accompagnamento delle immagini ha spiegato che lo stile visivo ha subito più cambiamenti in corso di sviluppo. La proprietà intellettuale è stata infine venduta e il progetto è stato trasferito a un altro studio. Firesprite ci ha comunque lavorato per 18 mesi.

Lo studio inglese non ha comunque abbandonato tutti i suoi progetti in corso. In ballo c'è ancora Project Heartbreak, nome che dovrebbe nascondere Until Dawn 2, secondo alcune voci di corridoio.