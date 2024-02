Twisted Metal, un gioco live service è stato cancellato a causa dei licenziamenti?

Un gioco live service di Twisted Metal sarebbe stato cancellato come conseguenza dei licenziamenti avvenuti in casa Sony: lo riporta Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, che ha citato una fonte vicina alla situazione.

Stando alle informazioni di Schreier, il titolo in questione era in sviluppo presso Firesprite, ma non si trattava in alcun modo di un prodotto vicino alla pubblicazione, bensì nelle prime fasi della lavorazione e ancora privo dell'approvazione definitiva da parte di Sony.

Come detto, la cancellazione del gioco di Firesprite è avvenuta a causa del licenziamento di novecento persone da parte di PlayStation, annunciato da Sony nelle scorse ore.