Until Dawn 2 sarebbe in sviluppo ed è stato svelato anche il team che lo sta realizzando

L'insider @Shpeshal_Nick ha riportato un'indiscrezione davvero succosa riguardante l'esistenza di Until Dawn 2 . Il nostro ha anche svelato il team che lo sta realizzando: Firesprite . Quindi Until Dawn 2 sarebbe il famoso horror di cui si parlava già dai tempi dell'acquisizione da parte di Sony, il progetto parallelo al live service in carico alla compagnia.

Suggerimenti da Until Dawn

@Shpeshal_Nick ha svelato l'esistenza di Until Dawn 2 partendo dalla notizia, riportata da Eurogamer, che il remake di Until Dawn conterrebbe dei riferimenti a un eventuale seguito. A questo punto vi dobbiamo avvisare che da qui in poi parleremo di due dei nuovi finali. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.

I nuovi finali di Until Dawn sono finiti su Reddit prima del tempo, grazie alla vendita anticipata di alcune copie del gioco. Le informazioni su di un eventuale Until Dawn 2 arrivano in alcune scene post crediti.

Nella prima vediamo Josh, interpretato da Rami Malek, che subisce un destino diverso da quello del gioco originale. Invece di morire o essere trasformato in un Wendigo, lo vediamo sopravvivere rimanendo umano. Inoltre la voce del Dr Hill parla di una qualche redenzione, con il ragazzo che riesce a fuggire dalle miniere.

Nella seconda scena post crediti, vediamo Sam, il personaggio interpretato da Hayden Panettiere, vivere a Los Angeles qualche anno dopo i fatti raccontati nel gioco. Vediamo anche un tavolino pieno di pillole e con sopra un libro che parla di creature occulte. Durante la sequenza, Sam ha una specie di allucinazione, che ci fa capire che non è ancora finita.