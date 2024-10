Firaxis svela i requisiti di Sid Meier's Civilization 7, dai minimi a quelli per 4K e 60 fps

In vista del lancio di Sid Meier's Civilization 7 il prossimo anno, gli sviluppatori di Firaxis hanno svelato su X i requisiti di sistema completi della versione PC, dai minimi per giocare in 1080p, 30 fps e dettagli bassi a quelli senza compromessi per 4K, 60 fps e dettagli alti.

Per quanto riguarda le specifiche "Ultra" si parla di un processore Intel Core i7-14700F o un Ryzen 9 5950X accompagnato da una scheda grafica RTX 4070 o una RX 7800 XT. In particolare, per giocare in 4K, 60 fps e dettagli al massimo servono 32 GB di RAM.