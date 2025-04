Il sandbox creativo Reforj, da uno dei team di Minecraft, vi invita a una fase di prova

La descrizione ufficiale di Reforj recita: "4J Studios, il team che ha portato Minecraft su console e ha creato alcuni dei suoi minigiochi e content pack più memorabili, vi invita a entrare nel mondo di Reforj. Esplorate, costruite e sopravvivete in questo sandbox open-world. Viaggiate verso nuovi mondi esotici, create insediamenti in condizioni ostili e svelate i segreti di una civiltà perduta che si estende su più mondi."

I dettagli della versione di prova di Reforj

Il team di sviluppo ha infatti annunciato che possiamo iscriverci per poter entrare a far parte del gruppo dei "Pionieri" (Pioneers, in inglese) ovvero dei tester che potranno accedere al gioco in anteprima e condividere con gli autori il proprio feedback.

Raggiungendo questo indirizzo del sito ufficiale, dovrete indicare i seguenti elementi:

indirizzo email

fascia d'età

nazione

livello di conoscenza dell'inglese (le opzioni sono "nativo", "non nativo" e "non parlo inglese").

Successivamente viene chiesto quali piattaforme avete a disposizione tra PC (Steam), Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Selezionandole vi viene richiesto di indicare il vostro ID per ogni piattaforma. Viene poi mostrata una lista di giochi di genere sandbox e survival, con la richiesta di indicare quali avete giocato.

Il passaggio successivo è di indicare se avete mai partecipato a dei play test e perché volete provare Reforj. Infine, dovete indicare il vostro ID di Discord e volendo anche i vostri account social media.

La versione di prova dovrebbe avere inizio il 30 aprile. Ovviamente richiedere l'accesso non assicura un invito. Infine, potete vedere un gameplay di Reforj nella nostra notizia.