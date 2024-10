Reforj si conferma una specie di nuovo Minecraft nel video gameplay della versione pre alpha

Nonostante in molti ci abbiano provato, nessun gioco è riuscito sostanzialmente a sostituire Minecraft nell'olimpo videoludico, con il titolo Mojang che continua ad essere giovanissimo e attuale a distanza di 14 anni, ma questo interessante Reforj sembra essere davvero una sorta di erede spirituale, come viene dimostrato anche dal nuovo video pre alpha pubblicato in queste ore.

D'altra parte, si tratta di un progetto sviluppato da un team che ha avuto a che fare direttamente con Minecraft in passato: 4J Studios, responsabile di questo nuovo gioco in voxel, ha infatti lavorato a lungo sulle versioni console del gioco Mojang, dunque ha ben chiari tutti i segreti di Minecraft e l'esperienza maturata su questo ha consentito di costruire un sandbox veramente interessante.

Reforj è un gioco open world in stile sandbox con elementi survival che segue la formula di Minecraft ma presenta anche caratteristiche piuttosto originali, che per certi versi possono essere considerate più avanzate.