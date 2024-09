Reforj è un nuovo gioco che sfida Minecraft, realizzato da uno dei team di Minecraft

Reforj per ora non ha una data di uscita ed è solo presente una pagina Steam con delle immagini. Viene indicato che il gioco sarà tradotto in Italiano (Interfaccia, non ci sono indicazioni di possibile doppiaggio o sottotitoli). Si parla anche di PvP online e cooperativa, funzioni scontate visto che si tratta di un gioco da un team di Minecraft.

Parliamo di un team che è occupato del port di Minecraft per console e della realizzazione di vari contenuti, tra minigiochi e content pack. In altre parole, si tratta di persone che conoscono molto bene l'argomento e quindi vogliono dire qualcosa di personale con un nuovo gioco.

Minecraft è un caposaldo dei videogiochi e con il suo mix di creazione ed esplorazione ha convinto tutti nel corso degli anni. Non mancano però i concorrenti che cercano di ottenere il proprio spazio in questo genere e ora un nuovo avversario all'opera di Mojang arriva "dall'interno". Parliamo di Reforj , realizzato da 4J Studios .

Cosa sappiamo di Reforj

La descrizione ufficiale di Reforj recita: "4J Studios, il team che ha portato Minecraft su console e ha creato alcuni dei suoi minigiochi e content pack più memorabili, vi invita a entrare nel mondo di Reforj. Esplorate, costruite e sopravvivete in questo sandbox open-world. Viaggiate verso nuovi mondi esotici, create insediamenti in condizioni ostili e svelate i segreti di una civiltà perduta che si estende su più mondi."

"Esplora mondi voxel generati proceduralmente, pieni di creature esotiche e strani elementi. Scolpisci e trasforma i blocchi in forme diverse usando strumenti intuitivi per una libertà creativa senza precedenti. Sfida te stesso contro creature ostili e ambienti spietati o costruisci senza limiti in modalità creativa."

Per il momento le immagini indicano che si tratta di una versione pre-alpha, quindi suggeriamo di non considerare la qualità grafica come definitiva.

