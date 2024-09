Il film di Minecraft potrebbe essere graficamente più bello rispetto al trailer ma costerebbe migliorarlo

Il trailer del film di Minecraft non ha esattamente convinto tutti gli appassionati del videogioco. Lo stile grafico adottato è particolare e alcuni sperano che il prodotto finale sia migliore rispetto a quello visto nel trailer. È possibile che vi siano passi in avanti a livello visivo?

Le parole dell'esperta di VFX sul trailer di Minecraft

"Sono sicura al 99% che quello che vedete è solo un slap comp e ciò significa che è un prodotto messo insieme alla bell e meglio", ha detto Sgro su TikTok in un video che non è più disponibile ma che è stato visto da Gamesradar prima della rimozione. "Lo facciamo per le modifiche temporanee, in modo da migliorare l'aspetto dei montaggi, ma il problema è che spesso il risultato è questo e poi lo studio lo inserisce in un trailer". Una slap comp è una composizione iniziale molto approssimativa di un progetto che di solito viene utilizzata per testare diverse scene o per aiutare gli studios a visualizzare il risultato finale, ma che non dovrebbe essere definitiva.

Se Sgro ha ragione, il teaser non è assolutamente rappresentativo del prodotto finale. Tuttavia, l'artista continua dicendo che l'uso di una slap comp nel teaser è probabilmente dovuto a una cattiva pianificazione. "Se l'avessero pianificato bene, sarebbe stato un DMP (Digital Matte Painting), mentre ora è una ripresa VFX complessa", spiega Sgro.

La TikToker continua dicendo che sembra che il cast sia stato ripreso con luci da studio, e questo è un altro motivo per cui sembrano così scollegati dal contesto VFX. Questo è anche il motivo per cui oggetti come il cubo blu incandescente non si riflettono sul cast come farebbero nella vita reale.

La soluzione sarebbe rifare molte riprese con un set pratico, oppure a un montaggio VFX esteso, in cui gli artisti dovranno renderizzare l'erba, il posizionamento delle luci e altro ancora. "A parte i problemi di progettazione, molto di questo probabilmente migliorerà, ma a me sembra tutto molto molto agli inizi", aggiunge Sgro, concludendo che sarà 'costoso' sistemare le cose.

Se volete vedere una versione del trailer creata in Minecraft, andate qui.