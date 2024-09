La prenotazione di PS5 Pro in Italia sarà esclusiva di uno specifico rivenditore per due settimane

La data di inizio delle prenotazioni di PlayStation 5 Pro è sempre la stessa, ma la piattaforma da gioco sarà accessibile in certe nazioni solo presso uno specifico rivenditore che avrà l'esclusività per due settimane. Sarà così anche in Italia.

Dove prenotare una PS5 Pro in anticipo in Italia

Sony ha indicato che, nelle nazioni dove è presente PlayStation Direct - il servizio di vendita e distribuzione dei prodotti ufficiali PlayStation -, tale e-commerce avrà l'esclusiva per due settimane sulle prenotazioni. Visto che in Italia è presente PS Direct, significa che il tutto ha valore anche per la nostra nazione.

I lettore ottico per PS5 Pro va acquistato a parte

In altre parole, se avete intenzione di prenotare PS5 Pro e non volete farlo tramite PlayStation Direct ma volete sfruttare altri negozi, dovrete attendere per la prenotazione almeno fino al 10 ottobre. Non è per ora chiaro quali negozi potranno fare la prenotazione della nuova console, ma possiamo supporre saranno inclusi Amazon e GameStop, come minimo.

Ciò detto, PS5 Pro non è certamente un prodotto a basso prezzo e si potrebbe pensare che non in molti vorranno acquistare la piattaforma. Non possiamo però saperlo e, soprattutto, non sappiamo quante unità saranno messe a disposizione per la prenotazione per l'Italia. Chi è interessato probabilmente vorrà accaparrarsi la propria unità il prima possibile.

Negli USA pare esserci interesse, visto che il lettore ottico (che va acquistato come extra, PS5 Pro è solo digitale) è salito nelle classifiche di vendita.