Un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero in arrivo domani, vediamo a che ora

Bandai Namco ha annunciato un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero in arrivo domani, 12 settembre, alle 16.00 ora italiana. Come per i video precedenti, anche questo servirà a introdurre alcuni dei personaggi che troveremo nel gioco.

Come sappiamo, il nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi vanterà il più ampio roster di sempre ed è dunque del tutto naturale che il publisher giapponese si stia focalizzando su questo aspetto dell'esperienza durante la fase promozionale.

Resta da capire quali personaggi verranno presentati stavolta: dopo i protagonisti della saga di Majin Bu, può darsi sia arrivato il momento di mostrare le figure legate a Dragon Ball Super, ma tutte le possibilità sono sul tavolo: scopriremo la verità soltanto domani alle 16.00.