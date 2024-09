Dragon Ball: Sparking! Zero presenta i nuovi personaggi con un trailer spettacolare

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero presenta altri personaggi che troveremo nel ricco roster del gioco, il più ampio di sempre per la serie Bandai Namco. Naturalmente, anche stavolta il video è assolutamente spettacolare e non mancherà di entusiasmarvi.

I combattenti mostrati oggi sono quelli della saga di Majin Bu, a cominciare da Great Saiyaman per arrivare a Babidi e i suoi alleati, nonché ovviamente il potentissimo Majin Bu in tutte le sue versioni e gli eroi che lo hanno affrontato: dallo stesso Gohan a Gotenks, per arrivare a Goku (anche in versione Super Saiyan 3), Vegeta e la loro Fusione, Vegeth.

In arrivo l'11 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Sparking! Zero si pone come il nuovo capitolo della celebre saga di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi e riprende dunque la formula action tridimensionale che caratterizzava i giochi appartenenti a tale franchise.

Gli sviluppatori hanno però pensato bene di portare l'esperienza sulle piattaforme di attuale generazione per poter rappresentare sullo schermo sequenze di combattimento mai così fedeli all'anime di Dragon Ball, dunque ci aspettiamo grandi cose.