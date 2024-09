Crimson Desert si mostra in un lunghissimo video con oltre 50 minuti di gameplay

Un'occhiata più da vicino al mondo di Pywel

Questo video gameplay esteso di Crimson Desert offre in particolare la possibilità di dare uno sguardo dettagliato sul mondo di Pywel, protagonista dell'open world creato da Pearl Abyss.

In questa vasta e variegata ambientazione, il protagonista Kliff si ritrova a portare avanti varie quest che lo portano ad esplorare numerosi scenari, ed entrare in contatto con vari personaggi e creature.

Il filmato consente di vedere anche alcune delle meccaniche di combattimento contro un gruppo chiamato Black Bears, con il protagonista che ingaggi anche un teso duello contro il nemico Split Horn.

Il mese scorso, in occasione della Gamescom 2024, abbiamo visto tre video per altrettanti combattimenti con boss in diverse ambientazioni per Crimson Desert, e abbiamo anche avuto modo di provare questo action folle, probabilmente pure troppo, secondo il nostro provato.