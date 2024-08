Crimson Desert si mostra in tre video per altrettanti combattimenti con boss in diverse ambientazioni

L'interessante Crimson Desert continua a mostrarsi a pezzetti, in questo caso con altri tre video gameplay riguardanti altrettanti combattimenti contro boss vari all'interno di diverse ambientazioni, in grado di illustrare la varietà di scenari e situazioni in cui è possibile trovarsi nel gioco.

Anche prima dell'inizio della Gamescom 2024 avevamo visto una boss fight tratta dal gioco, ma in questo caso si tratta di ben tre combattimenti, che peraltro illustrano bene la varietà di biomi e scenari in cui possiamo imbatterci all'interno di questo ampio action RPG da parte di Pearl Abyss.

Il gioco si è mostrato con una build giocabile alla fiera tedesca, cosa che dimostra come, nonostante non ci sia ancora una data di uscita annunciata, Crimson Desert è già in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo su console e PC.