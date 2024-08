Kingdom Come: Deliverance 2 si mostra in un lungo video gameplay da 25 minuti alla Gamescom 2024

Come promesso ieri durante l'Opening Night Live, Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo e lungo video gameplay di Kingdom Come: Deliverance 2, che in circa 25 minuti illustra in maniera dettagliata le caratteristiche del nuovo capitolo.

Il seguito del particolare RPG in prima persona ambientato nella Boemia del 1400 si presenta come un'evoluzione sostanziale dell'ottima base proposta nel capostipite, dimostrandosi più ampio, più denso e migliore in ogni aspetto, a partire ovviamente dalla base tecnologica più avanzata.

Nel gioco seguiamo ancora una volta le avventure di Henry, partito come figlio di un fabbro all'interno di una tranquilla cittadina e diventato una pedina importante negli intrighi politici della zona in questione nel XV secolo.