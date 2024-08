Google Chrome dice addio alla sincronizzazione manuale di password e segnalibri

Google sta semplificando l'accesso ai dati salvati su Chrome, permettendo agli utenti di accedere a password, segnalibri e indirizzi con un semplice accesso al proprio account Google. Questa nuova funzionalità elimina la necessità di attivare manualmente la sincronizzazione di Chrome, rendendo l'esperienza di navigazione ancora più fluida e intuitiva. Dopo il successo del lancio su iOS lo scorso anno, la novità sarà presto disponibile anche su Android e desktop.

Il cambiamento introdotto da Google mira a rendere più agevole l'uso di Chrome, offrendo agli utenti la possibilità di sincronizzare le loro informazioni semplicemente accedendo al browser con il proprio account Google. Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile inviare schede aperte da un dispositivo all'altro e utilizzare le password salvate su qualsiasi dispositivo collegato al proprio account.

È importante sottolineare che questa funzione non è obbligatoria: chi preferisce non collegare i dati di navigazione al proprio account Google può continuare a utilizzare Chrome senza effettuare l'accesso. Tuttavia, per salvare cronologia e schede aperte sul proprio account Google, sarà necessario attivare l'opzione separatamente.

Ecco come funziona la nuova sincronizzazione automatica

Claire Charron, product manager di Chrome, ha spiegato che questa evoluzione riflette le aspettative degli utenti di oggi, che desiderano un accesso rapido e sicuro ai propri dati: "Oggi, gli utenti si aspettano sempre più spesso di poter accedere ai propri dati con un semplice login e di poterli proteggere con altrettanta facilità al logout," scrive Charron nell'annuncio ufficiale. "Per questo motivo, stiamo continuando a trasformare il nostro modello di sincronizzazione, rendendolo più in linea con le attese moderne."

Al momento, Google non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio di questa nuova funzionalità su Android e desktop, invitando gli utenti a rimanere aggiornati per ulteriori novità. Proprio come qualche giorno fa non aveva annunciato la data di Android 15, che però potrebbe arrivare piuttosto presto.

Voi comunque che cosa ne pensate? Vi piace questa semplicazione o temete possa rendere meno sicuri i vostri dati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.