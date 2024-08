Fire TV Stick e il Fire TV Cube sono in promozione su Amazon, li potete usare anche per giocare con Xbox Cloud

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare vari modelli di Fire TV Stick e il Fire TV Cube . La promozione ha percentuali variabili a seconda del modello, fino al -46% del modello 4K: potete vedere tutti i prezzi qui sotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Inoltre, trovate in sconto anche: Ricordiamo che potete usare Fire TV Stick anche per giocare tramite Xbox Cloud , per il momento tramite Fire TV Stick 4K e 4K Max (modelli del 2023 o più recenti, i più vecchi non sono supportati).

Le differenze tra i vari modelli di Fire TV Stick e Cube

Se siete in cerca delle varie differenze tra i modelli di Fire TV Stick e Cube, potete vedere i dettagli nella immagine qui sotto. In linea di massima, se non avete un televisore 4K potete evitare di optare per i modelli 4K o superiori.

Una tabella che mostra le differenze tra Fire TV Stick e Cube

Ricordiamo che per usare il Fire TV Stick dovete collegarlo alla presa HDMI del vostro televisore e poi connettere il dispositivo alla corrente con il cavo incluso nella confezione. È anche necessaria una connessione internet Wi-Fi: la chiavetta si collegherà tramite wireless e trasformerà il vostro televisore in una smart TV. La comodità è anche per poter accedere alle proprie applicazioni mentre si è in viaggio, ad esempio in un hotel.