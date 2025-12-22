Persona 3 Reload è stato aggiornato su Nintendo Switch 2 per migliorare le performance

Atlus ha pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.03 per la versione Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload , che migliora le prestazioni grazie a una Modalità Prestazioni mirata a ottenere i 60 fotogrammi al secondo in TV Mode, e aumenta la stabilità del frame rate in tutte le altre modalità.

Tutte le novità

Vediamo i dettagli dei contenuti della versione 1.03. Come detto, è stata aggiunta la Modalità Prestazioni, disponibile solo in TV Mode, che ha come obiettivo i 60 fotogrammi al secondo. In TV Mode e Handheld Mode è stata migliorata la stabilità del frame rate.

L'aggiornamento arriverà nei prossimi giorni anche per la demo della versione Nintendo Switch 2. Il momento esatto verrà annunciato a tempo debito.

Aggiungiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload è attualmente in saldo per la prima volta. Da oggi fino al 4 gennaio 2026, è possibile acquistare la versione digitale nel Nintendo eShop con uno sconto del 15%. Quindi potete averla per 50,99 euro, invece di 59,99.

Per finire, vi ricordiamo che Persona 3 Reload è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store).