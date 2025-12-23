Vota i migliori giochi del 2025

Arriva la fine dell'anno e, naturalmente, si tratta del momento in cui si tracciano i bilanci e si tirano le somme di quanto successo nei 12 mesi. Tra le cose più futili e divertenti, c'è l'elezione dei migliori giochi del 2025: un anno certamente fatto di luci e ombre, generalmente avaro di grandissime uscite tripla o quadrupla A, ma che ha portato con sé comunque alcune piacevoli sorprese e l'arrivo di nuovi sistemi come Switch 2. Allo stesso tempo il periodo storico particolarmente complesso ha portato tensioni nei prezzi delle componenti, creando situazioni inedite come l'aumento dei prezzi di hardware già usciti da anni. Cosa ci riserverà il futuro è quindi tutt'altro che certo, ma per il momento concentriamoci sul presente e sull'elezione dei Gioco dell'Anno di Multiplayer.it!