Persona 3 Reload ha una demo disponibile su Nintendo Switch 2, presentata con un trailer

Sega e Atlus hanno annunciato il lancio di una demo di Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2, che può dunque essere provato subito sulla console Nintendo attraverso questa versione di prova presentata anche con un trailer specifico.
Si tratta di una versione demo che contiene l'inizio di Persona 3 Reload, e i cui salvataggi possono essere anche trasferiti nel gioco completo, nel caso in cui si decida di procedere all'acquisto, consentendo così di recuperare i progressi effettuati durante la prova.
"Entra nell'Ora Oscura, dove il confine tra normale e soprannaturale si fa sfumato", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, "Vesti i panni di uno studente trasferitosi che si ritrova catapultato in un destino inaspettato quando entra nell'ora nascosta tra un giorno e l'altro".
"Risveglia un potere incredibile e insegui i misteri dell'Ora Oscura, combatti per i tuoi amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi".
Un remake imperdibile per i fan
Annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer lo scorso luglio, Persona 3 Reload è il remake del terzo capitolo della celebre serie di Atlus, con grafica completamente rifatta e vari accorgimenti tecnici applicati.
Tuttavia, anche la versione per la console Nintendo non include Episode Aigis, ovvero l'epilogo completo della storia, che dovrà essere acquistato a parte attraverso l'apposito DLC.
Uscito in precedenza su PC, PS5 e Xbox Series X|S e lanciato direttamente anche su Game Pass, il gioco propone il terzo capitolo della serie in una nuova forma adottata alle piattaforme moderne, con un'operazione simile a quella che vedremo prossimamente anche con Persona 4 Revival.
Da oggi è dunque possibile provare Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 con la sua demo ufficiale, che potete scaricare anche a questo indirizzo.