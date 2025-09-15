Un video mette a confronto Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5

Grazie alla demo recentemente pubblicata sull'eShop, ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto tra la versione Nintendo Switch 2 e quelle per PS4 e PS5 di Persona 3: Reload, offrendo una panoramica utile per capire come cambia l'esperienza di gioco sulle diverse piattaforme.
La versione per Nintendo Switch 2 gira a 30 fps con una risoluzione nativa di 1080p in modalità docked, successivamente upscalata a 2160p. In modalità portatile, invece, la risoluzione è leggermente inferiore (non viene precisato di quanto), ma viene comunque upscalata a 1080p. Si tratta quindi di una sorta di via di mezzo tra le versioni PS4 e PS5: la prima gira a 1080p a 30 fps, mentre la seconda raggiunge i 2160p a 60 fps.
Nintendo Switch 2 alla pari con PS4, ma con un importante vantaggio
Secondo ElAnalistaDeBits, le versioni Switch 2 e PS4 sono sostanzialmente equivalenti, ma la console Nintendo beneficia di una risoluzione di output superiore, che si traduce in un'immagine più nitida.
Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a settembre Nonostante non siano stati riscontrati problemi di performance o criticità evidenti, il tech enthusiast afferma di aspettarsi qualcosa di più dalla versione Switch 2 (del resto abbiamo visto conversioni tecnicamente più ambiziose come quella di Star Wars Outlaws), con la speranza che la versione finale possa presentare ulteriori miglioramenti.
A questo proposito, vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload sarà disponibile a partire dal 23 ottobre al prezzo di 59,99 euro.