PS5 Slim ad un prezzo scontato grazie al coupon: risparmia sulla tua prossima console

Oltre alla versione con vano disco, è disponibile anche una versione soggetta a sconto senza lettore. Il codice da applicare in questo caso è MULTI45 (anche in questo caso, in alternativa il codice da usare è FSSIT45) per un risparmio di 45€ e un prezzo totale di 406,99€ . Acquistala cliccando su questo link .

Su AliExpress, oggi, è possibile applicare un coupon che andrà a farti risparmiare sull'acquisto di una PS5 Slim, la versione con il lettore disco . Il codice sconto è MULTI55 (o in alternativa, qualora non dovesse funzionare, FSSIT55), per un risparmio generale di 55€ ed un prezzo finale di 433,99€ . Acquistala direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli tecnici

PS5 Slim, sia la versione con vano disco sia la digitale, include 1 TB di memoria SSD ad altissima velocità, che permette tempi di caricamento ridotti e giochi sempre pronti all'avvio, oltre a un sistema I/O integrato per massimizzare le performance.

Marvel's Spider-Man 2

Grazie al Ray Tracing, luci e ombre sono simulate in modo realistico, mentre la grafica in 4K e la frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps con output a 120 Hz garantiscono un'azione fluida e coinvolgente. La tecnologia HDR esalta i colori, mentre il Tempest 3D AudioTech rende il suono immersivo, facendoti sentire parte del mondo di gioco.