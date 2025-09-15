Nintendo svela la classifica dei giochi Switch e Switch 2 più venduti sull'eShop ad agosto

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha svelato quali sono stati i giochi più acquistati sull'eShop nel mese di agosto. Probabilmente pochi si sorprenderanno nel vedere Donkey Kong Bananza al primo posto nella classifica di Switch 2: il nuovo platform adventure ha conquistato critica e pubblico, rivelandosi uno dei titoli più apprezzati dell'anno.

Più sorprendente, invece, è il successo di Tiny Bookshop, che si piazza al secondo posto su Switch 2 e addirittura al primo nella classifica di Switch. Il gestionale "cozy" sviluppato da Neoludic, in cui ci si prende cura di una libreria itinerante in una cittadina costiera, ha saputo offrire un'esperienza rilassante e perfetta per accompagnare le giornate estive di moltissimi utenti.