Nintendo svela la classifica dei giochi Switch e Switch 2 più venduti sull'eShop ad agosto

Donkey Kong: Bananza ha conquistato la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 ad agosto. Sorprende invece l'ottimo piazzamento del gestionale Tiny Bookshop.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2025
Donkey Kong accanto a una banana gigante di cristallo

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha svelato quali sono stati i giochi più acquistati sull'eShop nel mese di agosto. Probabilmente pochi si sorprenderanno nel vedere Donkey Kong Bananza al primo posto nella classifica di Switch 2: il nuovo platform adventure ha conquistato critica e pubblico, rivelandosi uno dei titoli più apprezzati dell'anno.

Più sorprendente, invece, è il successo di Tiny Bookshop, che si piazza al secondo posto su Switch 2 e addirittura al primo nella classifica di Switch. Il gestionale "cozy" sviluppato da Neoludic, in cui ci si prende cura di una libreria itinerante in una cittadina costiera, ha saputo offrire un'esperienza rilassante e perfetta per accompagnare le giornate estive di moltissimi utenti.

Hollow Knight torna sul podio

Su Switch 2, Hollow Knight chiude il podio, spinto dall'attesa crescente per Hollow Knight: Silksong, uscito a inizio settembre, mentre nella classifica Switch troviamo i sempreverdi Minecraft e Stardew Valley rispettivamente in seconda e terza posizione.

Nintendo ha una quantità davvero enorme di titoli in pubblicazione entro un anno Nintendo ha una quantità davvero enorme di titoli in pubblicazione entro un anno

Classifica Nintendo Switch 2

  1. Donkey Kong Bananza
  2. Tiny Bookshop
  3. Hollow Knight
  4. Drag x Drive
  5. Is This Seat Taken
  6. Minecraft
  7. Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition
  8. Nintendo Switch Sports
  9. UFO 50
  10. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  11. Super Mario Party Jamboree
  12. Fast Fusion
  13. Stardew Valley
  14. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition
  15. Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Classifica Nintendo Switch

  1. Tiny Bookshop
  2. Minecraft
  3. Stardew Valley
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Wobbly Life
  8. Hollow Knight
  9. Is This Seat Taken
  10. Animal Crossing: New Horizons
  11. Story of Seasons: Grand Bazaar
  12. Deltarune
  13. Pokémon Legends: Arceus
  14. It Takes Two
  15. Super Mario Bros. Wonder
