Nintendo svela la classifica dei giochi Switch e Switch 2 più venduti sull'eShop ad agosto

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha svelato quali sono stati i giochi più acquistati sull'eShop nel mese di agosto. Probabilmente pochi si sorprenderanno nel vedere Donkey Kong Bananza al primo posto nella classifica di Switch 2: il nuovo platform adventure ha conquistato critica e pubblico, rivelandosi uno dei titoli più apprezzati dell'anno.
Più sorprendente, invece, è il successo di Tiny Bookshop, che si piazza al secondo posto su Switch 2 e addirittura al primo nella classifica di Switch. Il gestionale "cozy" sviluppato da Neoludic, in cui ci si prende cura di una libreria itinerante in una cittadina costiera, ha saputo offrire un'esperienza rilassante e perfetta per accompagnare le giornate estive di moltissimi utenti.
Hollow Knight torna sul podio
Su Switch 2, Hollow Knight chiude il podio, spinto dall'attesa crescente per Hollow Knight: Silksong, uscito a inizio settembre, mentre nella classifica Switch troviamo i sempreverdi Minecraft e Stardew Valley rispettivamente in seconda e terza posizione.
Classifica Nintendo Switch 2
- Donkey Kong Bananza
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight
- Drag x Drive
- Is This Seat Taken
- Minecraft
- Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition
- Nintendo Switch Sports
- UFO 50
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- Super Mario Party Jamboree
- Fast Fusion
- Stardew Valley
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
Classifica Nintendo Switch
- Tiny Bookshop
- Minecraft
- Stardew Valley
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Nintendo Switch Sports
- Wobbly Life
- Hollow Knight
- Is This Seat Taken
- Animal Crossing: New Horizons
- Story of Seasons: Grand Bazaar
- Deltarune
- Pokémon Legends: Arceus
- It Takes Two
- Super Mario Bros. Wonder