0

Nintendo ha una quantità davvero enorme di titoli in pubblicazione entro un anno

Nintendo ha annunciato che da qui a un anno pubblicherà davvero moltissimi titoli, tra first party e titoli esclusivi di terze parti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/09/2025
Uno dei personaggi di Fire Emblem: Fortune's Weave

Con tutti gli annunci fatti da Nintendo negli ultimi mesi, è facile perdersi per strada qualcosa. La casa di Mario ha un programma di uscite per Nintendo Switch e, soprattutto, Nintendo Switch 2, davvero fitto da qui alla fine del prossimo anno, con altri giochi che potrebbero essere annunciati nell'immediato futuro, considerando come sono andati gli ultimi Direct.

Un elenco impressionante

Dopo il Direct di qualche giorno fa, vale la pena di fare velocemente il punto della situazione, per vedere quali sono i giochi pubblicati dalla casa di Mario che usciranno sicuramente da qui alla fine del 2026.

Una delle megaevoluzioni di Leggende Pokémon Z-A
Una delle megaevoluzioni di Leggende Pokémon Z-A
  • Super Mario Galaxy 1 + 2 - 2 ottobre
  • Leggende Pokémon Z-A - 16 ottobre
  • Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 6 novembre
  • Kirby Air Riders - 20 novembre
  • Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
  • Mario Tennis Fever - 12 febbraio
  • Super Mario Wonder Switch 2 Edition - Primavera 2026
  • Yoshi and the Mysterious Book - Primavera 2026
  • Tomodachi Life Living the Dream - Primavera 2026
  • Splatoon Raiders - 2026
  • Pokémon Pokopia - 2026
  • Pokémon Champions - 2026
  • Fire Emblem Fortune's Weave - 2026
  • Rhythm Heaven - 2026
Nintendo fa sul serio, il nuovo Direct è stato un trionfo di giochi per Switch 2 Nintendo fa sul serio, il nuovo Direct è stato un trionfo di giochi per Switch 2

Insomma, non si può certo dire che Nintendo non stia supportando la sua recente console nei suoi primi mesi di vita, considerando anche i giochi già pubblicati. Visto il programma delle uscite già annunciate, c'è da ben sperare anche per quelle future.

#Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo ha una quantità davvero enorme di titoli in pubblicazione entro un anno