Nintendo ha una quantità davvero enorme di titoli in pubblicazione entro un anno

Con tutti gli annunci fatti da Nintendo negli ultimi mesi, è facile perdersi per strada qualcosa. La casa di Mario ha un programma di uscite per Nintendo Switch e, soprattutto, Nintendo Switch 2, davvero fitto da qui alla fine del prossimo anno, con altri giochi che potrebbero essere annunciati nell'immediato futuro, considerando come sono andati gli ultimi Direct.
Un elenco impressionante
Dopo il Direct di qualche giorno fa, vale la pena di fare velocemente il punto della situazione, per vedere quali sono i giochi pubblicati dalla casa di Mario che usciranno sicuramente da qui alla fine del 2026.
- Super Mario Galaxy 1 + 2 - 2 ottobre
- Leggende Pokémon Z-A - 16 ottobre
- Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 6 novembre
- Kirby Air Riders - 20 novembre
- Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
- Mario Tennis Fever - 12 febbraio
- Super Mario Wonder Switch 2 Edition - Primavera 2026
- Yoshi and the Mysterious Book - Primavera 2026
- Tomodachi Life Living the Dream - Primavera 2026
- Splatoon Raiders - 2026
- Pokémon Pokopia - 2026
- Pokémon Champions - 2026
- Fire Emblem Fortune's Weave - 2026
- Rhythm Heaven - 2026
Insomma, non si può certo dire che Nintendo non stia supportando la sua recente console nei suoi primi mesi di vita, considerando anche i giochi già pubblicati. Visto il programma delle uscite già annunciate, c'è da ben sperare anche per quelle future.