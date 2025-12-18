Nintendo Switch 2 avrà anche cartucce di minore capacità, ma potranno superare le game-key card?

Il motivo per cui molti sviluppatori, soprattutto di terze parti, utilizzano questi sistema, particolarmente inviso a molti giocatori, pare sia soprattutto economico: Nintendo ha finora messo a disposizione solo cartucce da 64 GB per gli sviluppatori , che hanno un costo notevole.

Le schede con chiave di gioco su Nintendo Switch 2 sono cartucce praticamente "vuote", in quanto non hanno all'interno effettivamente una memoria flash quanto piuttosto una sorta di codice che sblocca il download del gioco completo, il quale funziona solo se installato nella memoria della console.

Le schede con chiave di gioco sono destinate a rimanere

Il fatto di mettere a disposizione degli sviluppatori delle cartucce di dimensioni anche minori potrebbe aiutare, in quanto queste dovrebbe costare comunque meno rispetto alle cartucce standard e potrebbero dunque essere adottate dagli sviluppatori i cui giochi hanno dimensioni inferiori ai 64 GB di standard.



Ma questo porterà effettivamente a una riduzione nell'utilizzo delle schede con chiave di gioco? Sembra poco probabile, al momento. Al di là di quei giochi con dimensioni maggiori, che comunque richiederebbero un download aggiuntivo e che quindi fanno prima a uscire direttamente come game-key card, la questione economica non verrebbe comunque superata e rimarrebbe anche un altro problema di notevole importanza.

Secondo quanto riferito dall'insider, sembra che il costo di questi supporti non sia comunque molto inferiore a quello delle cartucce da 64 GB, ma l'altro problema sarebbe legato alla velocità di lettura di questi supporti, che non sarebbe considerata sufficiente da molti sviluppatori.

Come aveva riferito Naoki Hamaguchi di Square Enix affermando che le schede con chiave di gioco di Nintendo Switch 2 sono un'ottima idea, per molti resta comunque meglio sfruttare la maggiore velocità consentita dai giochi installati direttamente nella memoria interna, tanto più che le nuove cartucce di dimensione ridotta potrebbero avere memorie anche più lente di quelle dei supporti già esistenti da 64 GB.

"Posso confermare che sono in produzione schede di gioco per Nintendo Switch 2 con capacità ridotta, ma a causa della carenza di chip ci vorrà del tempo prima che siano disponibili su larga scala", ha riferito l'insider Nintendeal. "Nonostante la capacità ridotta, queste schede saranno comunque costose a causa dell'aumento del costo dei materiali. Le schede con chiave di gioco non scompariranno".