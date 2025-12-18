Meta frena Horizon OS e lascia campo libero ad Android XR

Meta cambia rotta sul futuro del suo ecosistema XR. L'azienda ha confermato di aver messo in pausa i piani per portare Horizon OS su visori realizzati da produttori terzi , una decisione che ridisegna le ambizioni della piattaforma nata con Quest e apre scenari interessanti per la crescita di Android XR.

Lo stop improvviso ai partner hardware

Nel 2024 Meta aveva annunciato l'intenzione di aprire Horizon OS a produttori esterni, consentendo a brand come Asus e Lenovo di sviluppare visori compatibili con lo stesso catalogo di app e giochi dei Quest. Una mossa che sembrava voler replicare, almeno in parte, il modello Android nel mondo XR.

Ora però il progetto è stato congelato. Meta ha spiegato di voler concentrare tutte le risorse sullo sviluppo di hardware e software proprietari, rimandando a data indefinita qualsiasi collaborazione con terze parti. Secondo fonti vicine al settore, i dispositivi su cui stavano lavorando Asus e Lenovo difficilmente arriveranno mai sul mercato.

La decisione rappresenta un cambio di strategia netto. Horizon OS restava interessante per i produttori soprattutto grazie all'ecosistema Quest, ma senza una reale apertura a nuovi dispositivi, il suo valore come piattaforma condivisa diminuisce drasticamente. Non è un mistero che Meta abbia più volte spinto Google affinché portasse il Play Store su Horizon OS, proprio per compensare una libreria app più limitata. Una richiesta che racconta bene il problema di fondo: senza un ecosistema ampio e trasversale, convincere altri brand a investire diventa sempre più difficile.