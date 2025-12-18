Perfect Dark aveva già "interi capitoli" completati prima della cancellazione, dice l'attrice protagonista

Tuttavia, dimostra che se non altro il progetto era già in fase piuttosto avanzata per quanto riguarda narrazione e scene d'intermezzo , in base a quanto riferito dall'attrice.

Si parla qui soprattutto di registrazione dei dialoghi e probabilmente motion capture, dunque elementi narrativi che non hanno a che fare con il gameplay: non è detto che, a uno stato piuttosto avanzato della registrazione delle parti per gli attori, corrispondere uno stato altrettanto avanzato nello sviluppo del gioco vero e proprio, dunque non sappiamo quanto la testimonianza dell'attrice possa valere per dare un'idea dello stato dei lavori di Perfect Dark.

Una cancellazione dolorosa

In una recente intervista pubblicata da The Gamer, Alix Wilton Regan ha raccontato qualcosa del lavoro fatto su Perfect Dark, il reboot della serie creata da Rare, prima della sua cancellazione avvenuta insieme ai grossi tagli al personale emersi in Xbox Game Studios l'estate scorsa.

"Abbiamo praticamente registrato vari pezzetti attraverso il 2023, poi abbiamo effettuato un sacco di catture di performance nel 2024 e abbiamo registrato ancora più cose nel 2025", ha spiegato Wilton Regan.

L'attrice ha poi ribadito il profondo disappunto provato per la cancellazione di Perfect Dark, come aveva riferito anche a breve distanza dalla notizia: "È stato devastante, tante persone hanno perso il lavoro. Un'intera forza lavoro è stata sciolta", ha riferito l'attrice, "C'era un ecosistema di creatività e collaborazione che abbiamo perso dall'oggi al domani. È stato davvero difficile, davvero difficile per tutti".

"Un giorno, ho saputo dal direttore creativo che l'accordo non era andato in porto, che tutto era andato in fumo e che la produzione si sarebbe interrotta completamente".

Come abbiamo visto, Perfect Dark stava per essere resuscitato da Take-Two, ma l'accordo è saltato, mentre alcuni ex-sviluppatori hanno fondato un nuovo studio proprio presso tale publisher.

Nel frattempo, Alix Wilton Regan è stata annunciata come nuova voce e modello di Lara Croft per i nuovi Tomb Raider.