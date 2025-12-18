1

Warhammer 40.000: Dark Heresy è disponibile da oggi su Steam con la versione Alpha

Owlcat Games ha dato il via all'Alpha di Warhammer 40.000: Dark Heresy, disponibile a partire da oggi su Steam e accompagnata da un coinvolgente trailer di lancio.

18/12/2025
I personaggi di Warhammer 40.000: Dark Heresy
Warhammer 40.000: Dark Heresy è disponibile da oggi su Steam con la versione Alpha, che Owlcat Games ha presentato con il coinvolgente trailer che potete vedere qui sotto, e che ne rivela le caratteristiche.

L'accesso a questa fase iniziale è riservato ai Founders che hanno acquistato il Developers Digital Pack o la Collector's Edition, e che potranno vestire i panni di fedeli servitori dell'Inquisizione e immergersi nelle oscure trame del Settore Calixis tra culti eretici, cospirazioni e misteri che minacciano l'umanità.

La versione Alpha offre dalle dieci alle quindici ore di contenuti e rappresenta una prima, sostanziosa occasione per familiarizzare con le fondamenta di Dark Heresy. I giocatori saranno affiancati da un gruppo eterogeneo di accoliti dell'Inquisizione, che include anche figure decisamente atipiche per gli standard imperiali.

La storia di Warhammer 40.000: Dark Heresy è stata presentata con un trailer La storia di Warhammer 40.000: Dark Heresy è stata presentata con un trailer

Fra i compagni disponibili spiccano infatti un Kroot emarginato, una letale specialista Medicae, un Ogryn dotato di un'intelligenza superiore alla media e altri personaggi che riflettono la varietà e l'ambiguità morale tipiche dell'universo di Warhammer 40.000.

Un glorioso inizio

Annunciato lo scorso maggio, Warhammer 40.000: Dark Heresy introduce meccaniche peculiari come il nuovo sistema investigativo, che pone una certa enfasi sul lavoro dell'inquisitore spingendoci a raccogliere indizi, interrogare sospetti, analizzare prove e giungere a conclusioni.

Le decisioni prese non saranno mai prive di conseguenze: personaggi e fazioni ricorderanno chi è stato accusato, chi è stato risparmiato e quale atteggiamento è stato adottato nel corso delle indagini.

Sul piano del gameplay l'Alpha mette in mostra diverse migliorie rispetto a Rogue Trader, a partire da fasi esplorative dotate di una certa verticalità e da combattimenti a turni arricchiti da nuove opzioni tattiche.

