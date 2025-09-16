Darrell Gallagher lascia Xbox dopo la cancellazione di Perfect Dark e la chiusura di The Initiative

Gallagher è stato per anni ai vertici di Crystal Dynamics , occupandosi dello sviluppo di vari Tomb Raider per poi passare ad Activision e quindi avviare l'avventura di The Initiative all'interno di Xbox Game Studios, che purtroppo ha avuto un finale decisamente amaro.

Dopo i 9.000 licenziamenti avvenuti in Microsoft questa estate, che hanno colpito duramente anche la divisione videoludica portando a una sorta di terremoto in Xbox , l'uscita di scena di Gallagher non è proprio inaspettata, anche se rappresenta comunque un duro colpo, considerando anche la grande esperienza dello sviluppatore in questione.

Giunge purtroppo come una notizia piuttosto prevedibile l' addio di Darrell Gallagher a Xbox , dopo la cancellazione di Perfect Dark e la chiusura di The Initiative , il team di cui era co-fondatore e guida dal suo avvio all'interno di Xbox Game Studios.

Il messaggio di congedo

Nonostante questo, Gallagher riferisce, nel suo messaggio di saluto a Xbox, di essere orgoglioso di quanto è stato fatto in questi anni e del team appassionato che ha avuto il privilegio di guidare.

Darrell Gallagher

"Dopo un viaggio incredibile, la mia esperienza in Xbox è giunta al termine con la chiusura di Perfect Dark e The Initiative", scrive Gallagher nella sua lettera. "Non potrei essere più orgoglioso del team talentuoso e appassionato che ho avuto il privilegio di riunire e guidare".

"Insieme, abbiamo deciso di reinventare un franchise iconico e abbiamo riversato creatività, maestria e dedizione in ogni fase del percorso. L'accoglienza e l'entusiasmo del pubblico per ciò che stavamo realizzando sono stati fonte di ispirazione e profondamente apprezzati da tutti noi".

Nonostante il progetto si sia "concluso prima del previsto", l'ex-capo di The Initiative riferisce di essere grato a Xbox per l'opportunità, ai partner per il loro sostegno e alla community "per aver creduto in ciò che stavamo creando".

"Me ne vado con nient'altro che orgoglio per ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasmo per ciò che verrà".

A questo punto attendiamo di sapere quale sarà il nuovo impiego di Gallagher e il nuovo progetto in cui sarà impegnato.