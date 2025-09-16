Darrell Gallagher lascia Xbox dopo la cancellazione di Perfect Dark e la chiusura di The Initiative

Giunge purtroppo come una notizia piuttosto prevedibile l'addio di Darrell Gallagher a Xbox, dopo la cancellazione di Perfect Dark e la chiusura di The Initiative, il team di cui era co-fondatore e guida dal suo avvio all'interno di Xbox Game Studios.
Dopo i 9.000 licenziamenti avvenuti in Microsoft questa estate, che hanno colpito duramente anche la divisione videoludica portando a una sorta di terremoto in Xbox, l'uscita di scena di Gallagher non è proprio inaspettata, anche se rappresenta comunque un duro colpo, considerando anche la grande esperienza dello sviluppatore in questione.
Gallagher è stato per anni ai vertici di Crystal Dynamics, occupandosi dello sviluppo di vari Tomb Raider per poi passare ad Activision e quindi avviare l'avventura di The Initiative all'interno di Xbox Game Studios, che purtroppo ha avuto un finale decisamente amaro.
Il messaggio di congedo
Nonostante questo, Gallagher riferisce, nel suo messaggio di saluto a Xbox, di essere orgoglioso di quanto è stato fatto in questi anni e del team appassionato che ha avuto il privilegio di guidare.
"Dopo un viaggio incredibile, la mia esperienza in Xbox è giunta al termine con la chiusura di Perfect Dark e The Initiative", scrive Gallagher nella sua lettera. "Non potrei essere più orgoglioso del team talentuoso e appassionato che ho avuto il privilegio di riunire e guidare".
"Insieme, abbiamo deciso di reinventare un franchise iconico e abbiamo riversato creatività, maestria e dedizione in ogni fase del percorso. L'accoglienza e l'entusiasmo del pubblico per ciò che stavamo realizzando sono stati fonte di ispirazione e profondamente apprezzati da tutti noi".
Nonostante il progetto si sia "concluso prima del previsto", l'ex-capo di The Initiative riferisce di essere grato a Xbox per l'opportunità, ai partner per il loro sostegno e alla community "per aver creduto in ciò che stavamo creando".
"Me ne vado con nient'altro che orgoglio per ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasmo per ciò che verrà".
A questo punto attendiamo di sapere quale sarà il nuovo impiego di Gallagher e il nuovo progetto in cui sarà impegnato.