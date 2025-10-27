Le schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2 sono un'ottima idea, dice Naoki Hamaguchi

Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa, il co-director di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha detto che a suo parere le schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2 sono un'ottima idea.

"Personalmente credo che i problemi relativi alla velocità di caricamento delle cartucce riguardi più che altro le specifiche tecniche di Nintendo Switch. Tuttavia non lavoro per Nintendo e dunque non posso esprimermi sulla questione", ha spiegato Hamaguchi.

"Detto questo, sono convinto che il formato delle game key card che Nintendo ha creato per Switch 2 sia davvero un'idea innovativa e straordinaria che ci hanno messo a disposizione", ha continuato il co-director di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth.

Hamaguchi si era già espresso sulla questione alcune settimane fa, giustificando la scelta delle schede con chiave di gioco proprio a fronte dei vantaggi che tale formato comporta per gli sviluppatori.