Le schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2 sono un'ottima idea, dice Naoki Hamaguchi

Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa, il co-director di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha detto che a suo parere le schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2 sono un'ottima idea.
"Personalmente credo che i problemi relativi alla velocità di caricamento delle cartucce riguardi più che altro le specifiche tecniche di Nintendo Switch. Tuttavia non lavoro per Nintendo e dunque non posso esprimermi sulla questione", ha spiegato Hamaguchi.
"Detto questo, sono convinto che il formato delle game key card che Nintendo ha creato per Switch 2 sia davvero un'idea innovativa e straordinaria che ci hanno messo a disposizione", ha continuato il co-director di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth.
Hamaguchi si era già espresso sulla questione alcune settimane fa, giustificando la scelta delle schede con chiave di gioco proprio a fronte dei vantaggi che tale formato comporta per gli sviluppatori.
Fisico ma digitale
Ottimista in merito a come gireranno Final Fantasy 7 Remake e Rebirth su Nintendo Switch 2, anche a fronte di questa specifica funzionalità, Hamaguchi ha detto che a suo avviso Nintendo non sta lavorando per migliorare la velocità di caricamento delle cartucce, avendo appunto già trovato una soluzione alternativa.
"Piuttosto, credo che Nintendo si sforzerà per rendere più popolare questo formato che, ribadisco, rappresenta una fantastica idea per noi sviluppatori. Spero inoltre che i giocatori arrivino a comprendere quali siano i vantaggi di questa scelta."
"Ovviamente anche noi sviluppatori possiamo contribuire a questo processo, e penso che la collaborazione fra Nintendo e i publisher per promuovere l'impiego delle game key card rappresenti la strada migliore per il futuro di tutti i giocatori."