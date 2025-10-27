L'IA di Gaming Copilot cattura di nascosto le immagini mentre giocate? Microsoft spiega

Ricordiamo che Gaming Copilot è attivo in automatico e deve essere bloccato manualmente dai giocatori che non vogliono che il software si alleni usando i dati dei giocatori.

Recentemente un utente di ResetEra ha scoperto che l'IA di Gaming Copilot di Microsoft per Windows 11 e integrato nella Game Bar stava usando delle immagini catturate dai giochi avviati dall'utente e le stava inviando a Microsoft.

La risposta di Microsoft su Gaming Copilot

Questa scoperta ha causato preoccupazione per un software che potrebbe essere alquanto invasivo e Microsoft - parlando con Tom's Hardware.com - ha condiviso una dichiarazione ufficiale sulla questione.

Microsoft ha spiegato: "Quando utilizzi attivamente Gaming Copilot nella Game Bar, esso può utilizzare screenshot del tuo gameplay per comprendere meglio cosa sta succedendo nel gioco e fornirti risposte più utili. Questi screenshot non vengono utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale e Gaming Copilot è una funzionalità opzionale che ha accesso al gameplay solo quando stai giocando e lo stai utilizzando attivamente."

"Separatamente, Gaming Copilot può utilizzare le conversazioni testuali o vocali con i giocatori per aiutare ad addestrare e migliorare l'IA. I giocatori possono regolare le impostazioni sulla privacy di Gaming Copilot visitando "Impostazioni" nella barra di gioco, quindi "Impostazioni sulla privacy"."

Pare quindi che sì, Copilot raccoglie immagini di gioco, ma non le usa per addestrarsi. Ricordiamo infine che Microsoft non punta a imporre l'IA ai team Xbox per lo sviluppo dei videogiochi, dice Phil Spencer.