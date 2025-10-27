Le pubblicità arriveranno su Apple Maps: Apple punta sulla monetizzazione

Dopo le indiscrezioni sulla camera di vapore in arrivo sui prossimi iPad Pro M6, nuove informazioni sul futuro di Apple riguardano l'introduzione delle pubblicità nella ricerca di Apple Maps. Si tratterebbe di una nuova mossa strategica che punta chiaramente alla monetizzazione dei servizi. Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Certo è che, sebbene sia per ora una semplice indiscrezione, si tratterebbe di una vera e propria novità per Apple.
Come dovrebbero funzionare le pubblicità su Apple Maps
Le indiscrezioni sono state riportate da Mark Gurman attraverso la newsletter Power On di Bloomberg. Non sono stati rivelati molti dettagli, quindi non sappiamo se le pubblicità saranno distribuite gradualmente o in fase sperimentale, né se risulteranno discrete e poco invasive. In ogni caso, l'azienda di Cupertino avrebbe intenzione di introdurre le pubblicità su Apple Maps a partire dal prossimo anno. Ciò significa che le aziende potranno pagare per ottenere visibilità nella ricerca su Apple Maps, in modo analogo a quanto già visto su App Store (Search Ads).
Sappiamo inoltre che verrà sfruttata l'intelligenza artificiale per offrire risultati utili e coerenti, mentre l'interfaccia dovrebbe essere (secondo quanto detto da Gurman) migliore di quella di Google Maps.
Le prime reazioni
Per ora alcuni utenti mostrano un certo scetticismo. Prima di tutto c'è il timore che l'introduzione di queste pubblicità possa essere invasiva, con il rischio che l'app diventi un agglomerato di annunci, rendendo la navigazione e la ricerca poco chiara e fluida. In ogni caso, ricordiamo che anche Google Maps sfrutta la pubblicità (ristoranti sponsorizzati e locali simili), quindi questa nuova strategia permetterebbe ad Apple di competere meglio in questo segmento.
Chiaramente ciò si traduce nella possibilità di generare ulteriori ricavi, nonché di dare modo alle attività commerciali di farsi trovare più facilmente dagli utenti vicini. Insomma, bisognerà capire in che modo verrà sfruttata questa nuova strategia e quanto potrà rivelarsi efficace. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.