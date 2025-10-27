Le pubblicità arriveranno su Apple Maps: Apple punta sulla monetizzazione

Apple avrebbe intenzione di introdurre gli annunci pubblicitari su Maps. Una nuova mossa strategica utile per le attività, ma sarà apprezzata dagli utenti?

Dopo le indiscrezioni sulla camera di vapore in arrivo sui prossimi iPad Pro M6, nuove informazioni sul futuro di Apple riguardano l'introduzione delle pubblicità nella ricerca di Apple Maps. Si tratterebbe di una nuova mossa strategica che punta chiaramente alla monetizzazione dei servizi. Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Certo è che, sebbene sia per ora una semplice indiscrezione, si tratterebbe di una vera e propria novità per Apple.

Come dovrebbero funzionare le pubblicità su Apple Maps Le indiscrezioni sono state riportate da Mark Gurman attraverso la newsletter Power On di Bloomberg. Non sono stati rivelati molti dettagli, quindi non sappiamo se le pubblicità saranno distribuite gradualmente o in fase sperimentale, né se risulteranno discrete e poco invasive. In ogni caso, l'azienda di Cupertino avrebbe intenzione di introdurre le pubblicità su Apple Maps a partire dal prossimo anno. Ciò significa che le aziende potranno pagare per ottenere visibilità nella ricerca su Apple Maps, in modo analogo a quanto già visto su App Store (Search Ads). Pubblicità su App Store Sappiamo inoltre che verrà sfruttata l'intelligenza artificiale per offrire risultati utili e coerenti, mentre l'interfaccia dovrebbe essere (secondo quanto detto da Gurman) migliore di quella di Google Maps.