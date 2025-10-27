Data e ora dell'annuncio dei giochi PS Plus Essential di novembre 2025

Esattamente, però, quando avremo modo di scoprire quali sono i titoli in questione?

PlayStation Plus propone ogni mese nuovi giochi e novembre si sta avvicinando. In altre parole, i giochi del livello Essential stanno per essere annunciati per PS4 e PS5.

La data dell'annuncio dei giochi PS Plus Essential di novembre 2025

Come sempre, i giochi dell'abbonamento saranno svelati l'ultimo mercoledì del mese, ovvero i titoli di PS Plus Essential saranno annunciati ufficialmente il 29 ottobre, probabilmente alle 17:30 tramite il Blog ufficiale e i social media. Saranno invece disponibili dal primo martedì del mese successivo, ovvero il 4 novembre.

Ovviamente quanto indicato è corretto a meno che Sony non decida di cambiare i piani. Di tanto in tanto la compagnia giapponese svela le novità in un momento diverso, persino in anticipo, magari come parte di altri annunci oppure di un evento videoludico come uno State of Play.

Non ci sono al momento rumor riguardo ai titoli che potrebbero arrivare su PS Plus Essential a novembre, quindi è inutile speculare. Potete però dirci voi quali sono le vostre speranze per il prossimo mese. Ci sono dei titoli che vorreste ricevere nell'abbonamento?

Ricordiamo infine che PlayStation Plus Extra perderà sette giochi a novembre, tra cui Battlefield V e Football Manager 2024.