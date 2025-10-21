0

Disponibili i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre: da Silent Hill 2 a Until Dawn

A partire da oggi è possibile scaricare e giocare ai nuovi giochi PS4 e PS5 di ottobre proposti con PlayStation Plus Extra e Premium.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/10/2025
Uno scontro in Silent Hill 2

Da oggi gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4 e PS5 aggiunti a catalogo per il mese di ottobre. Una line-up non grandissima ma con tanti giochi sicuramente validi, specialmente se apprezzate il genere horror.

Tra i nuovi titoli proposti questo mese, spicca senza dubbio Silent Hill 2. Il remake firmato Bloober Team è stato apprezzato da critica e pubblico per la sua capacità di reinterpretare con rispetto e sensibilità uno dei classici più amati del genere, aggiornandone l'impatto visivo grazie all'Unreal Engine 5 e adattando l'atmosfera alle aspettative dei giocatori moderni.

Sempre rimanendo in tema di horror e remake, gli abbonati possono accedere anche a Until Dawn, l'avventura interattiva di Supermassive Games che segue le vicende di un gruppo di ragazzi alle prese con una notte da incubo in uno chalet isolato tra le montagne, dove ogni scelta può determinare chi vive e chi muore. Cambiando completamente genere, Yakuza: Like a Dragon è l'acclamato capitolo del 2020 che ha rivoluzionato la storica serie di Sega, introducendo il nuovo protagonista Ichiban Kasuga e trasformando il gameplay degli scontri da action in tempo reale a un JRPG a turni.

Tutte le nuove aggiunte di Extra e Premium

Se vi siete perso l'annuncio della scorsa settimana, ecco l'elenco di tutti i nuovi giochi PS4 e PS5 e i classici aggiunti questo mese per PlayStation Plus Extra e Premium:

PlayStation Plus Extra

  • As Dusk Falls - PS4 e PS5
  • Poppy Playtime: Chapter 1 - PS4 e PS5
  • Silent Hill 2 - PS5
  • Until Dawn - PS5
  • V Rising - PS5
  • Wizard with a Gun - PS5
  • Yakuza: Like a Dragon - PS4 e PS5
PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di ottobre

PlayStation Plus Extra

  • Tekken 3

Vi ricordiamo inoltre che oggi hanno lasciato il catalogo sei giochi, tra cui Battlefield 1, mentre sono già noti quelli in partenza a metà novembre, tra cui Football Manager 2024 e Digimon Survive.

Che ne pensate, siete soddisfati della line-up di ottobre di PlayStation Plus Extra e Premium?

