Disponibili i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre: da Silent Hill 2 a Until Dawn

Da oggi gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4 e PS5 aggiunti a catalogo per il mese di ottobre. Una line-up non grandissima ma con tanti giochi sicuramente validi, specialmente se apprezzate il genere horror.

Tra i nuovi titoli proposti questo mese, spicca senza dubbio Silent Hill 2. Il remake firmato Bloober Team è stato apprezzato da critica e pubblico per la sua capacità di reinterpretare con rispetto e sensibilità uno dei classici più amati del genere, aggiornandone l'impatto visivo grazie all'Unreal Engine 5 e adattando l'atmosfera alle aspettative dei giocatori moderni.

Sempre rimanendo in tema di horror e remake, gli abbonati possono accedere anche a Until Dawn, l'avventura interattiva di Supermassive Games che segue le vicende di un gruppo di ragazzi alle prese con una notte da incubo in uno chalet isolato tra le montagne, dove ogni scelta può determinare chi vive e chi muore. Cambiando completamente genere, Yakuza: Like a Dragon è l'acclamato capitolo del 2020 che ha rivoluzionato la storica serie di Sega, introducendo il nuovo protagonista Ichiban Kasuga e trasformando il gameplay degli scontri da action in tempo reale a un JRPG a turni.