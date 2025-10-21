S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato mostrato su PS5 con un trailer del gameplay

GSC Game World ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay per la versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 20 novembre, a un anno esatto dal lancio su PC e Xbox Series X|S.
Il video si presenta fondamentalmente come una carrellata dei diversi scenari che ci troveremo a esplorare durante la lunga campagna del gioco, in questo scenario inquietante e dai tratti post-apocalittici in cui dietro ogni angolo può nascondersi un'insidia potenzialmente mortale.
Non mancano alcune brevi sequenze di combattimento e qualche accenno ai personaggi con cui avremo modo di interagire nel corso della storia, ambientata ovviamente nella zona contaminata che si estende attorno a Chornobyl.
Il buio, che si pone come una presenza costante all'interno del trailer, contribuisce ad aumentare la tenzione e a creare le atmosfere in stile horror che caratterizzano da sempre la serie di GSC Game World.
Sopravvivere a tutti i costi
Disponibile su PS5 a partire dal 20 novembre, come già detto, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ci catapulterà in un open world pieno di cose da fare e da vedere, risorse da raccogliere e nemici da eliminare per la nostra stessa sopravvivenza.
Nei panni di uno stalker, un avventuriero che esplora le rovine radioattive in cerca di preziosi artefatti, dovremo affrontare una realtà brutale fatta di mutanti, anomalie e fazioni in lotta. Il tutto mentre veniamo accompagnati da una narrazione non lineare, in cui le scelte influenzano direttamente il destino del protagonista e il mondo che lo circonda.