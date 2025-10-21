S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato mostrato su PS5 con un trailer del gameplay

GSC Game World ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay per la versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 20 novembre, a un anno esatto dal lancio su PC e Xbox Series X|S.

Il video si presenta fondamentalmente come una carrellata dei diversi scenari che ci troveremo a esplorare durante la lunga campagna del gioco, in questo scenario inquietante e dai tratti post-apocalittici in cui dietro ogni angolo può nascondersi un'insidia potenzialmente mortale.

Non mancano alcune brevi sequenze di combattimento e qualche accenno ai personaggi con cui avremo modo di interagire nel corso della storia, ambientata ovviamente nella zona contaminata che si estende attorno a Chornobyl.

Il buio, che si pone come una presenza costante all'interno del trailer, contribuisce ad aumentare la tenzione e a creare le atmosfere in stile horror che caratterizzano da sempre la serie di GSC Game World.