Con questo mini letto di IKEA è possibile guadagnare dormendo senza smartphone

IKEA ha annunciato un nuovo accessorio piuttosto bizzarro. Si tratta di un mini letto dotato di tecnologia NFC per il vostro smartphone. Se il suo design in generale è già esilarante, il suo funzionamento è ancora più curioso. Sfruttando questo accessorio potreste infatti ottenere buoni acquisto da spendere in negozio. Tuttavia, per ora è disponibile solo negli Emirati Arabi e riservato a chi spende più di 200 dollari.

Il letto da comodino che vi sprona a dormire L'accessorio in questione si chiama Phone Sleep Collection ed è un letto da comodino, progettato esclusivamente per il vostro smartphone, con tanto di coperta. Una mossa piuttosto bizzarra da parte del colosso svedese, che però è pensata per ridurre l'inquinamento digitale (e soprattutto farvi dormire senza le consuete distrazioni dello smartphone). "Il sonno è senza dubbio il progetto di design più importante delle nostre vite, ma anche il più trascurato", ha detto Carla Klumpenaar, direttrice marketing e retail di IKEA. In poche parole, dovrete "mettere a dormire" il vostro telefono per almeno sette ore. Il sensore NFC permetterà all'app IKEA di rilevare le ore trascorse senza attivarlo. Sette ore senza smartphone per circa una settimana dovrebbero corrispondere a un buono di 23 euro da poter spendere in negozio. Insomma, dormire per guadagnare. "Le persone amano i giochi. Quindi perché non crearne uno che permetta loro di dormire meglio?", ha detto Moemen Metwally, direttore creativo.