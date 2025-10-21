Monster Hunter Wilds dà il via al Festival dell'Armonia: contenuti a tema Halloween e il Nu Udra arci-temprato

Tanti oggetti cosmetici a tema e il Nu Udra arci-temprato

I giocatori che prenderanno parte all'evento ogni giorno riceveranno un bonus di accesso extra e potranno raccogliere materiali specifici per forgiare dell'equipaggiamento unico per il cacciatore e il compagno felyne a tema Halloween, oltre a decorazioni per il Seikret, ciondoli, gesti, sfondi per il profilo e molto altro ancora. Se gli extra cosmetici gratuiti non vi bastano, verrà pubblicato anche un DLC a pagamento con ulteriori costumi, pose e altro ancora.

Saranno disponibili anche delle missioni evento a tempo limitato speciali, come "Raccolto di Hirabami" che sblocca altri due costumi da Halloween per i cacciatori, e "Non vedo il problema" con in palio occhiali e un copricapo da lucertola del bacino petrolifero.

Inoltre, a partire dal 22 novembre verrà aggiunta in maniera permanente la missione di caccia al Nu Udra arci-temprato, una versione ancora più coriacea e letale del mostro apex del bacino petrolifero. Sconfiggendolo potrebe forgiare la versione gamma della sua armatura. Rimanendo in tema, il 29 ottobre verra aggiunta anche una missione sfida con protagonista sempre questo mostro.