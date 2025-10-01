PlayStation Plus perde altri due giochi questo mese, oltre a quelli già annunciati

Spunta silenziosamente un nuovo aggiornamento per quanto riguarda PlayStation Plus Extra e Premium, che questo mese perderanno altri due giochi oltre a quelli già emersi in precedenza, portando il totale a sei titoli che verranno rimossi nel corso di ottobre.
I due giochi che si aggiungono ai partenti di ottobre dal catalogo di PlayStation Plus Extra sono dunque i seguenti:
Due capitoli della serie horror di Supermassive vengono dunque tolti dal catalogo nel corso di questo mese, curiosamente proprio in un periodo in cui i giochi horror di solito vanno alla grande, considerando la vicinanza di Halloween.
Defezioni dell'ultimo minuto
I due capitoli di The Dark Pictures si aggiungono dunque alla lista dei giochi che erano già comparsi nella sezione "ultima possibilità" in precedenza, portando dunque il totale a sei titoli.
In effetti, la prima mandata era sorprendentemente contenuta, ora invece l'elenco comincia ad assumere la forma classica delle defezioni mensili dal catalogo di PlayStation Plus, in attesa di altre eventuali aggiunte, visto che delle variazioni sono sempre possibili.
Questa è dunque la lista completa dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra a ottobre:
- Battlefield 1 (PS4)
- Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS5, PS4)
- Tour de France 2023 (PS5, PS4)
- The Last Clockwinder (PSVR2)
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me
Nel frattempo, sono stati annunciati i giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential di ottobre 2025 ed è stato aggiunto il gioco bonus di PS Plus Extra/Premium di settembre.