ASUS ROG Ally X in forte sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare altri 75 €

Su AliExpress è disponibile la console portatile ASUS ROG Ally X a 863,40 €. Con il codice ITMULTI75 potete risparmiare altri 75 € (se non dovesse funzionare, provate con ITCD75). Se siete interessati, potete acquistare il prodotto direttamente tramite questo link.

Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.

In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna, con la consegna prevista tra il 5 e il 9 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.