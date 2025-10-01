ASUS ROG Ally X in forte sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare altri 75 €

Su AliExpress è disponibile la console portatile ASUS ROG Ally X a 863,40 €. Con il codice ITMULTI75 potete risparmiare altri 75 € (se non dovesse funzionare, provate con ITCD75). Se siete interessati, potete acquistare il prodotto direttamente tramite questo link.
Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.
In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna, con la consegna prevista tra il 5 e il 9 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Offerta fino a esaurimento scorte
In questo caso si tratta della versione da 1 TB. Troviamo un display da 7 pollici Full HD a 120Hz e l'AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da ben 24 GB di RAM. Tra i principali punti di forza troviamo la batteria da 80Wh in grado di offrire lunghe sessioni di gioco rispetto ad altre console portatili della stessa categoria. Il sistema operativo è Windows 11 e consente di accedere alle varie piattaforme di gioco come Steam, Epic Games o Xbox Game Pass, nonché a tutte le classiche funzioni di un PC.
Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Ricordiamo anche che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.