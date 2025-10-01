Ghost of Yotei conferma gli orari di sblocco, Italia compresa, mentre l'Australia è in vantaggio su tutti

Ghost of Yotei è certamente molto atteso e le recensioni positive online avranno probabilmente convinto sempre più persone a comprare il gioco al lancio su PS5. Alcuni opteranno per la versione fisica, altri invece preferiranno godersi il gioco in digitale , con il vantaggio di non dover attendere la consegna o di dover andare in negozio a comprarlo.

L'orario di sblocco di Ghost of Yotei

Se avete fatto la prenotazione di Ghost of Yotei, sappiate che potrete iniziare a giocare direttamente alla mezzanotte tra il primo e il secondo di ottobre ora locale. Un po' in tutto il mondo l'orario di sblocco sarà questo, quindi l'Australia e la Nuova Zelanda saranno tra le prime nazioni a giocare al titolo di Sucker Punch.

C'è però una parte del mondo che non dovrà attendere la mezzanotte: la costa ovest degli Stati Uniti potrà iniziare a giocare alle 21.00 di sera del primo ottobre ora locale, per avere accesso al gioco esattamente insieme alla costa est, che invece aspetterà la mezzanotte. In ogni caso, saranno gli ultimi a poter avviare il videogioco. Tecnicamente questo li mette più a rischio di spoiler, ma supponiamo che nelle prime ore saremo ancora tutti al sicuro.

Ricordiamo che Ghost of Yotei proporrà la modalità Leggende, ovvero la componente online cooperativa, con un aggiornamento gratuito dopo il lancio.

Infine, segnaliamo che lo sconto di lancio di Ghost of Yotei è ancora attivo su Amazon per la prenotazione.