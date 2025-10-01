Apple: iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3 diventano ufficialmente "vintage", cosa cambia per gli utenti?

Apple ha aggiornato ufficialmente l'elenco dei dispositivi classificati come vintage, includendo due prodotti molto popolari: iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3. Si tratta di un passaggio significativo nella gestione del ciclo di vita dei device della casa di Cupertino, che segue regole ben precise: la categoria vintage accoglie i prodotti la cui distribuzione commerciale è stata interrotta da oltre cinque anni, ma da meno di sette.

Per i possessori di iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3, la novità comporta soprattutto cambiamenti nelle possibilità di assistenza tecnica. I dispositivi vintage possono ancora essere riparati presso Apple Store e centri autorizzati, ma solo se le componenti necessarie sono disponibili in magazzino.