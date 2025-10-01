Apple: iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3 diventano ufficialmente "vintage", cosa cambia per gli utenti?

Apple ha aggiornato ufficialmente l'elenco dei dispositivi classificati come vintage, includendo due prodotti molto popolari: iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3. Si tratta di un passaggio significativo nella gestione del ciclo di vita dei device della casa di Cupertino, che segue regole ben precise: la categoria vintage accoglie i prodotti la cui distribuzione commerciale è stata interrotta da oltre cinque anni, ma da meno di sette.
Per i possessori di iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 3, la novità comporta soprattutto cambiamenti nelle possibilità di assistenza tecnica. I dispositivi vintage possono ancora essere riparati presso Apple Store e centri autorizzati, ma solo se le componenti necessarie sono disponibili in magazzino.
Apple prodotti vintage: mancherà la garanzia sui ricambi
Non vi sarà alcuna garanzia sulla reperibilità dei ricambi, che tende a ridursi progressivamente col passare del tempo. L'iPhone 11 Pro Max, lanciato a settembre 2019, si distingueva per il display Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici e per il chip A13 Bionic, che all'epoca garantiva prestazioni di alto livello.
Nonostante la classificazione come vintage, il dispositivo rimane perfettamente compatibile con iOS 26, continuando quindi a ricevere aggiornamenti software e nuove funzionalità. Parallelamente, entra nella stessa categoria anche l'intera gamma di Apple Watch Series 3, presentata nel 2017 e rimasta sul mercato per un periodo insolitamente lungo, fino a settembre 2022.
Apple prodotti vintage: una curiosa assenza
Un aspetto curioso riguarda l'assenza dell'iPhone 11 Pro dalla lista: Apple sembra aver prolungato la distribuzione della variante con schermo da 5,8 pollici presso alcuni rivenditori selezionati, mentre il modello Pro Max da 6,5 pollici è uscito prima dal mercato. Entrambi condividevano le stesse caratteristiche chiave, tra cui la tripla fotocamera e la ricarica wireless, differenziandosi soprattutto per dimensioni e batteria.
La differenza principale con la categoria degli obsoleti, invece, è che quest'ultimi diventano tali dopo sette anni dalla cessazione della vendita e l'azienda interrompe completamente l'assistenza hardware, escludendo ogni possibilità di ordinare parti di ricambio.