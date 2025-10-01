La trama di Toy Story 5 è discussa dal doppiatore di Buzz: svela chi è il personaggio centrale

Toy Story per la maggior parte della saga è stata una storia legata a due personaggio: Woody e Buzz. Il cowboy e il ranger spaziale hanno sempre lavorato assieme, ma pare che nel prossimo capitolo della serie non sarà così.

Cosa aspettarsi dalla trama di Toy Story 5

Allen spiega che "è veramente una fantastica storia. Posso dire solo qualche dettaglio al riguardo. È una storia dedicata a Jessie, Tom [Hanks, doppiatore di Woody] e io ci siamo riuniti e c'è una cosa che è veramente divertente, perché ci sono una marea di Buzz coinvolti. E c'è una ragione per la quale ci sono molteplici me, nel senso ci sono 100 versioni di me in una storia separata, e mi sto divertendo un mondo".

Le informazioni arrivano da Live with Kelly and Mark, dove Allen ha spiegato questi dettagli sul film. Ricordiamo che Toy Story 5 è stato annunciato nel 2023, ma da allora non abbiamo scoperto quasi nulla, se non per i saltuari commenti di Allen che è sempre felice di svelare qualcosa ma è sempre bravo a non esagerare.

Nel caso non lo sappiate o ricordiate, Toy Story 4 finisce con Buzz e Woody che si separano e vanno ognuno per la propria strada. Pare però che in qualche modo i personaggi si riuniranno. Ciò che sappiamo è che il nuvoo film sarà legato alla tecnologia e Bonnie (la nuova proprietaria dei giocattoli) avrà un tablet chiamato Lilypad che supponiamo la distrarrà dai giocattoli tradizionali.