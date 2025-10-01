La trama di Toy Story 5 è discussa dal doppiatore di Buzz: svela chi è il personaggio centrale

Toy Story per la maggior parte della saga è stata una storia legata a due personaggio: Woody e Buzz. Il cowboy e il ranger spaziale hanno sempre lavorato assieme, ma pare che nel prossimo capitolo della serie non sarà così.
Tim Allen, storico doppiatore inglese di Buzz Lightyear, ha svelato qualche dettaglio sulla trama di Toy Story 5.
Cosa aspettarsi dalla trama di Toy Story 5
Allen spiega che "è veramente una fantastica storia. Posso dire solo qualche dettaglio al riguardo. È una storia dedicata a Jessie, Tom [Hanks, doppiatore di Woody] e io ci siamo riuniti e c'è una cosa che è veramente divertente, perché ci sono una marea di Buzz coinvolti. E c'è una ragione per la quale ci sono molteplici me, nel senso ci sono 100 versioni di me in una storia separata, e mi sto divertendo un mondo".
Le informazioni arrivano da Live with Kelly and Mark, dove Allen ha spiegato questi dettagli sul film. Ricordiamo che Toy Story 5 è stato annunciato nel 2023, ma da allora non abbiamo scoperto quasi nulla, se non per i saltuari commenti di Allen che è sempre felice di svelare qualcosa ma è sempre bravo a non esagerare.
Nel caso non lo sappiate o ricordiate, Toy Story 4 finisce con Buzz e Woody che si separano e vanno ognuno per la propria strada. Pare però che in qualche modo i personaggi si riuniranno. Ciò che sappiamo è che il nuvoo film sarà legato alla tecnologia e Bonnie (la nuova proprietaria dei giocattoli) avrà un tablet chiamato Lilypad che supponiamo la distrarrà dai giocattoli tradizionali.