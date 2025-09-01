Apple aggiunge quattro dispositivi alla lista dei prodotti considerati ormai obsoleti

Apple ha aggiornato l'elenco ufficiale dei suoi prodotti vintage e obsoleti, includendo quattro nuovi dispositivi proprio a pochi giorni dal debutto della gamma iPhone 17. Si tratta di tre modelli di Mac e di un iPhone, che entrano a far parte dell'archivio storico dell'azienda di Cupertino.

I tre MacBook sono stati contrassegnati come obsoleti, mentre l'iPhone è stato inserito nella categoria vintage. Apple considera un prodotto vintage quando sono passati più di cinque ma meno di sette anni dalla sua interruzione della vendita. Questi dispositivi possono ancora essere riparati presso Apple Store e centri autorizzati, ma soltanto se i pezzi di ricambio sono disponibili. Non ricevono più, invece, aggiornamenti software.